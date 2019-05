LONDRES (Reuters) - O goleiro do Arsenal Petr Cech voltará ao seu ex-clube, o Chelsea, como diretor esportivo após sua aposentadoria, que acontecerá após o encontro das duas equipes na final da Liga Europa, informaram a Sky Sports News e outros meios de comunicação britânicos nesta terça-feira.

O Chelsea não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

O goleiro tcheco de 37 anos, que fez 124 partidas por sua seleção, ficou 11 temporadas no Chelsea, conquistando a Liga dos Campeões e a Liga Europa, quatro títulos do Campeonato Inglês, quatro Copas da Inglaterra e três Copas da Liga antes de ir para o Arsenal em 2015.

Cech havia anunciado previamente que se aposentaria ao final da temporada.

O Arsenal enfrenta os rivais de Londres do Chelsea na final da Liga Europa em Baku, no Azerbaijão, no dia 29 de maio.

(Reportagem de Philip O'Connor)