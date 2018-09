Por Kathy Finn

NEW ORLEANS (Reuters) - A tempestade tropical Gordon enfraqueceu para uma depressão nesta quarta-feira, após tocar solo na noite de terça-feira perto da fronteira entre Alabama e Mississippi e matar uma criança quando uma árvore caiu em uma casa móvel na Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Embora o centro da tempestade estivesse bem no interior nesta quarta-feira, a tempestade ainda despejava fortes chuvas e causou enchentes no oeste da Flórida e na região costeira do Alabama. Danos a propriedades foram mínimos.

A tempestade estava a cerca de 75 quilômetros a oeste de Jackson, Mississippi, com ventos máximos de 45 quilômetros por hora, segundo o NHC. A tempestade irá provavelmente se mover pela região baixa do Mississippi Valley durante o dia, levando fortes chuvas e enchentes, acrescentou o NHC.

Uma menina de 2 anos morreu quando uma grande árvore caiu em cima de uma casa móvel em Pensacola, Flórida, disse uma porta-voz do escritório do xerife do Condado de Escambia.

Separadamente, o NHC nomeou nesta quarta-feira o furacão de categoria 4 Florence, que estava a cerca de 2.080 quilômetros leste-sudeste de Bermuda, como o primeiro grande furacão da temporada de furacões 2018 do Atlântico, com ventos de 210 quilômetros por hora.