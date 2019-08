(Reuters) - O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse ter se surpreendido com a omissão de Kyle Walker da seleção da Inglaterra para as partidas pelas eliminatórias da Euro 2020 no mês que vem, mas incentivou o lateral-direito a reconquistar seu lugar na seleção.

Na quinta-feira, o treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, chamou Aaron Wan-Bissaka, lateral-direito jamais convocado, em vez de Walker, para os jogos em casa contra Bulgária e Kosovo.

Walker disputou 48 partidas com a Inglaterra e foi parte do elenco que chegou às semifinais da Copa do Mundo da Rússia no ano passado.

"Não estou envolvido. Respeitamos a decisão. Acho que Kyle está voltando e está mais forte", disse Guardiola a repórteres antes do jogo de sábado da liga inglesa em casa contra o Brighton & Hove Albion.

"É claro que o entendo, e apoiamos o técnico da seleção, e Kyle. Tenho certeza de que os jogadores querem ir para a seleção e jogar, mas isso acontece, então você se adapta".

Walker também enfrenta uma concorrência dura dentro do elenco do City, e Guardiola já avisou que o novo contratado João Cancelo pode tomar o lugar do colega de 29 anos na escalação.

"Quanto a João, estamos animados com o que vimos, e ele não estava na pré-temporada. Kyle conhece as coisas muito bem da pré-temporada e João começa a entender", acrescentou Guardiola.