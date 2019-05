(Reuters) - Harvey Weinstein, as mulheres que o acusaram de abuso sexual, os ex-membros do conselho de sua produtora e a Procuradoria-Geral de Nova York chegaram a um pré-acordo de 44 milhões de dólares para concluir os processos e indenizar as pessoas que denunciaram o produtor de Hollywood, informou o Wall Street Journal na quinta-feira, mencionando fontes familiarizadas com o assunto.

O acordo, se concluído, encerrará o processo civil instaurado pela Procuradoria-Geral de Nova York no ano passado que acusa os executivos e o conselho da Weinstein Co de não protegerem os funcionários de um ambiente de trabalho hostil e da conduta sexual inadequada de Weinstein, segundo o jornal.

De acordo com o WSJ, o acordo proposto não afeta o caso criminal pendente contra Weinstein em Manhattan, no qual ele é acusado de estupro e outros crimes de teor sexual. Um julgamento sobre o caso está agendado para setembro.

Um representante de Weinstein e da Weinstein Co não respondeu de imediato a um pedido por comentários. O produtor nega as acusações.

Weinstein, que conquistou aplausos e prêmios com sua empresa e outro estúdio, o Miramax, por filmes como "Shakespeare Apaixonado", "Pulp Fiction" e "O Discurso do Rei", foi acusado por mais de 70 mulheres, na maioria jovens atrizes e outras trabalhadoras da indústria cinematográfica, de condutas sexuais inadequadas ao longo de décadas.

À medida que as acusações se somavam, o produtor foi demitido da Weinstein Co, que decretou falência, e ele foi expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O caso ajudou a dar visibilidade ao movimento #MeToo, que expôs assédios e abusos cometidos por diversos homens reconhecidos em diferentes áreas, como o entretenimento e a política.

