(Reuters) - Eden Hazard comunicou ao Chelsea a decisão sobre seu futuro, mas disse que só a tornará pública após a final da Liga Europa contra o Arsenal no dia 29 de maio.

Acredita-se que o jogador de 28 anos deixará Stamford Bridge após sete anos, e a mídia britânica fala em uma transferência para o Real Madrid.

"Tomei minha decisão, mas ela não diz respeito só a mim. Comuniquei o clube duas semanas atrás", disse Hazard a repórteres após um empate sem gols com o Leicester City no domingo, último dia da temporada do Campeonato Inglês.

"Mas ela não diz respeito só a mim. Temos uma final para jogar, e depois verei".

Questionado se gostaria de definir seu futuro antes disso, o jogador da seleção da Bélgica respondeu: "Queria, mas não aconteceu. Ainda estou esperando, como vocês estão esperando e como os torcedores estão esperando".

"Quando você está em campo, tenta se concentrar no campo com a bola. Só tento dar o meu melhor. Não estou pensando... na minha situação ou na situação do clube, só tento vencer jogos".

O técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, disse torcer para que Hazard fique, mas que respeitará sua decisão.

"Espero que ele fique", disse Sarri sobre o meia-armador, cujos 16 gols e 15 assistências na liga ajudaram seu time a ficar com o terceiro lugar.

"Acho que Eden joga aqui no Chelsea há sete temporadas, tentando dar seu melhor em cada partida. Agora é hora de respeitar sua decisão".

(Por Rohith Nair em Bengaluru)