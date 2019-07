Por Rebecca Rubin

LOS ANGELES (Variety.com) - "Homem-Aranha: Longe de Casa" da Sony reivindicou a vitória novamente nas bilheterias em seu segundo fim de semana nos cinemas, dominando novos lançamentos, como o thriller da Paramount "Predadores Assassinos" e a comédia da Disney "Stuber".

A saga do super-herói arrecadou mais 45 milhões de dólares, aumentando as receitas domésticas para 274 milhões de dólares. O faturamento deste fim de semana representa um declínio de 50% nas vendas de ingressos a partir de sua estreia, uma participação mais forte em comparação ao seu antecessor, de 2017, "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".

A 23ª aventura da Marvel Cinematic Universe ultrapassou a marca de 800 milhões de dólares em todo o mundo, com receitas de bilheteria de 847 milhões de dólares. Internacionalmente, é agora o maior filme "Homem-Aranha" com 572 milhões de dólares.

"Predadores Assassinos" garantiu o melhor começo entre os lançamentos, mas nenhum dos novatos conseguiu lotar os cinemas. O thriller de desastre da Paramount ficou em terceiro lugar, com US$ 12 milhões em sua estreia em 3.170 cinemas. O estúdio desembolsou 13,5 milhões de dólares na produção. Dirigido por Alexandre Aja, "Predadores Assassinos" segue um pai e uma filha (Barry Pepper e Kaya Scodelario) que são forçados a escapar de um bando de jacarés famintos depois que um enorme furacão atinge sua cidade na Flórida. A maioria dos espectadores tinha entre 18 e 44 anos. No exterior, "Predadores Assassinos" obteve 4,8 milhões de dólares de 20 mercados internacionais para um início global de 16,8 milhões de dólares.

Não muito atrás está "Stuber", da Disney. A comédia de amigos arrecadou 8 milhões de dólares em 3.050 cinemas, seguindo as expectativas, mas com um começo sem brilho para um filme que custou US$ 16 milhões para ser produzido. Em "Stuber", Nanjiani interpreta um motorista do Uber que inadvertidamente se torna parte da operação de apreensão de um passageiro (Bautista). Os homens representaram 56% dos espectadores no fim de semana de abertura, enquanto 65% das audiências tinham mais de 25 anos.

Outros filmes em cartaz se destacaram nos gráficos das bilheterias domésticas. "Toy Story 4" da Disney permaneceu forte, gerando outros 20 milhões de dólares durante seu quarto final de semana nos cinemas para um total de 346 milhões de dólares na América do Norte. Completando os cinco primeiros está o musical dos Beatles da Universal, "Yesterday". Dirigido por Danny Boyle, a comédia romântica faturou 6,7 milhões de dólares em sua terceira apresentação, elevando seu total doméstico para 48 milhões de dólares.