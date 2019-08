LONDRES (Reuters) - Um homem foi esfaqueado próximo aos gabinetes do governo do Reino Unido, na região central de Londres, nesta quinta-feira, informou a polícia, acrescentando que o incidente não parecia ter ligação com terrorismo.

A polícia disse que foi acionada à rua em que o Ministério do Interior está localizado após receber um relato sobre um homem armado com uma faca.

Uma vítima foi encontrada com ferimentos à faca que inicialmente indicavam risco de morte, o que foi refutado posteriormente. Outro homem foi preso no local sob suspeita de causar sérios danos corporais.

"Nós atendemos a um homem na cena e o levamos a um grande centro de traumatologia", informou o serviço de ambulâncias de Londres em comunicado.

Um fotógrafo da Reuters viu um homem com ferimentos no rosto e sangue na parte da frente ser conduzido para fora do prédio do Ministério do Interior.

"Todos os meus pensamentos estão com a vítima e sua família após o terrível ataque sem motivação na Marsham Street", tuitou a ministra do Interior, Priti Patel.

Uma porta-voz da polícia disse que era muito cedo para afirmar se o incidente estava relacionado ao Ministério, mas indicou que não havia indícios que apontassem para terrorismo.

"Inquéritos sobre as exatas circunstâncias do incidente estão em andamento", informou a polícia em um comunicado.

(Por Simon Dawson e Michael Holden)