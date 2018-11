NIAMEY (Reuters) - Homens armados sequestraram 15 garotas durante a noite no sudeste de Níger, disse neste sábado um prefeito local.

Boukar Mani Orthe, prefeito de Toumour, na região de Diffa, perto da fronteira com a Nigéria, afirmou que cerca de 50 homens armados não identificados raptaram as garotas a cerca de 9 quilômetros do centro da cidade.

Na quinta-feira, supostos combatentes do grupo Boko Haram mataram oito pessoas que trabalhavam para a empresa francesa Foraco em Toumour.

O Boko Haram está em uma campanha há quase dez anos para estabelecer um Estado islâmico no nordeste da Nigéria.

Para tal, realizou diversos ataques também em Níger, Chade e Camarões.

A violência já causou a morte de milhares de civis e forçou milhões a deixar suas casas na região do Lago Chade.

(Reportagem de Boureima Balima)