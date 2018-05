TORONTO (Reuters) - Dois homens não identificados entraram em um restaurante na cidade canadense de Mississauga na quinta-feira e detonaram uma bomba deixando mais de uma dezena de pessoas feridas, segundo a polícia local.

A explosão ocorreu no restaurante Bombay Bhel por volta de 22h30 no horário local e quinze pessoas foram hospitalizadas, três com ferimentos graves, informou o serviço paramédico regional em publicação no Twitter.

Os dois suspeitos fugiram após detonar seu dispositivo explosivo improvisado, segundo o serviço paramédico. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque e o motivo não é conhecido.

(Reportagem de Brendan O'Brien e Denny Thomas)