Por Kenneth Li

(Reuters) - A Huawei afirmou nesta segunda-feira que está aguardando orientação do Departamento de Comércio dos EUA sobre se pode retomar o uso do sistema operacional móvel Android, do Google, em futuros smartphones.

"Reconhecemos os comentários do presidente Trump ligados à Huawei durante o fim de semana e esperaremos a orientação do Departamento de Comércio, mas não têm mais nada a acrescentar neste momento", disse Tim Danks, vice-presidente de gestão de riscos e relações com parceiros da Huawei, sobre seu acesso para o sistema operacional Android.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, suavizou posição sobre a Huawei e disse aos participantes da cúpula do G20 que os Estados Unidos permitirão vendas expandidas dos EUA e suprimentos de tecnologia para a Huawei.

Mas o Departamento de Comércio não esclareceu se a decisão afeta o acesso da Huawei ao sistema operacional móvel do Google e aos serviços que são usados nos smartphones da Huawei.