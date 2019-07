Por Ju-min Park e Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - A coreana Hyundai apresentou nesta segunda-feira seu plano de recuperação para os Estados Unidos, depois de anunciar seu maior salto no lucro trimestral em sete anos.

A montadora previu que sua participação de mercado nos EUA começará a subir novamente a partir deste ano, visando uma participação no final do ano de 4,2% contra 3,9% no ano passado, com as vendas da SUV Palisade começando no segundo semestre. A meta é ter participação de 5,2% nos EUA até 2023.

O desempenho sólido em casa e nos Estados Unidos nos três meses até junho ajudou a compensar a queda nas vendas na China, onde a desaceleração da economia, a guerra comercial com os EUA e a falta de modelos competitivos levaram a montadora a suspender a produção em sua fábrica mais antiga no início deste ano.

Para manter o ímpeto nos Estados Unidos - seu maior mercado no exterior - a Hyundai disse que planeja aumentar a proporção de SUVs em sua linha nos EUA para 67% em 2023, de 51% em 2019, enquanto trabalha para acompanhar uma mudança na preferência do consumidor.

No período de abril a junho, as vendas nos EUA aumentaram 3%, enquanto variações de câmbio aumentaram o valor da receita. Na Coreia do sul, novos modelos como o Palisade e o Sedan Sonata ajudaram as vendas a saltar 8,1%.

No geral, o lucro líquido do trimestre subiu 31,2% para 780,44 milhões de dólares, pouco abaixo das estimativas do mercado, mas ainda é o maior ganho percentual trimestral da Hyundai desde o primeiro trimestre de 2012.

O lucro operacional subiu 30,2% com um aumento de 9,1% na receita, disse a montadora em comunicado.