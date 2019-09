LOS ANGELES (Reuters) - Equipes de resgate lançaram uma operação de busca nesta segunda-feira para localizar 34 pessoas desaparecidas em decorrência de um incêndio ocorrido de madrugada afundou um barco de mergulho no litoral de uma ilha do sul da Califórnia, disseram autoridades do Estado norte-americano, e alguns veículos de mídia locais noticiaram que alguns passageiros morreram.

Cinco tripulantes foram resgatados por "uma embarcação de passeio de um bom samaritano" depois que o incêndio foi relatado, às 3h15 da manhã (horário local), no barco de 75 pés (23 metros) localizado na costa da Ilha de Santa Cruz, informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos em um comunicado.

"A tripulação já estava desperta e no passadiço e pulou para fora", disse Monica Rochester, capitã da Guarda Costeira, em uma coletiva de imprensa.

Alguns veículos de mídia locais noticiaram que agentes de resgate disseram que várias pessoas morreram, mas a Guarda Costeira não confirmou nenhuma vítima do incêndio que envolveu o Conception, uma embarcação de passeio usada por mergulhadores.

Todos os passageiros dormiam nos conveses inferiores, de acordo com a informação que a Guarda Costeira recebeu, disse Rochester.

(Por Peter Szekely, em Nova York, e Bill Tarrant, em Los Angeles)