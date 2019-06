Por Dado Ruvic

VELIKA KLADUSA, Bósnia (Reuters) - Vinte e nove imigrantes ficaram feridos em um incêndio que irrompeu mais cedo neste sábado em um centro da cidade bósnia de Velika Kladusa, disse a polícia.

O porta-voz da polícia regional Ale Siljdedic afirmou que os feridos foram levados a hospitais em Velika Kladusa e na cidade vizinha de Bihac, após o incêndio no centro Miral, que é usado como acomodação temporária para cerca de 500 imigrantes.

O fogo foi apagado durante o dia, mas mais de cem imigrantes foram forçados a permanecer do lado de fora, enfrentando a chuva e o frio, uma vez que o andar de cima do edifício foi destruído, disse um fotógrafo da Reuters.

Uma investigação sobre as causas do incêndio está em curso, disse a polícia. O porta-voz da polícia Siljdedic disse à Reuters que o incêndio deve ter sido causado por um aquecedor, uma vez que as temperaturas caíram durante a noite.

A Organização Internacional para as Migrações (IOM, na sigla em inglês), que administra o local, afirmou em comunicado que oito pessoas ainda estavam no hospital, dois dos quais com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

Vídeos postados nas redes sociais mostravam diversas pessoas pulando em pânico pelas janelas do centro.

Médicos locais disseram que muitos dos feridos sofrem de fraturas de membros do corpo e apenas alguns deles possuem queimaduras. A IOM afirmou estar pronta para contratar mais pessoal para colocar o edifício novamente em uso total.

Cerca de 25 mil pessoas da Ásia e do Norte da África entraram na Bósnia a partir da Sérvia e de Montenegro no ano passado, e cerca de 6 mil chegaram no país dos Bálcãs neste ano, de acordo com agências de segurança da Bósnia.