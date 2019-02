LONDRES (Reuters) - O ator britânico Albert Finney, alçado à fama por uma onda de dramas ousados sobre a classe trabalhadora do pós-guerra e se tornou um astro internacional indicado ao Oscar, morreu aos 82 anos de idade.

Finney faleceu após uma doença rápida, noticiou a rede BBC nesta sexta-feira.

Nascido em Salford, na Grande Manchester, em 1936, ele iniciou a carreira como ator de teatro shakespeareano.

Ele chegou ao estrelato em 1960 com "Tudo Começou num Sábado", título de uma nova geração de filmes britânicos realistas apelidados de "dramas de pia da cozinha", no qual interpretou um jovem operário revoltado.

Sua fama cresceu ainda mais quando ele foi escalado como protagonista do despudorado filme de época "Tom Jones", de 1963, que conquistou quatro Oscars, inclusive de melhor filme, e rendeu a Finney a primeira de suas quatro indicações a melhor ator.

Finney, que recusou homenagens oficiais duas vezes, entre elas um título de cavaleiro, também viveu Hercule Poirot em "Assassinato no Expresso do Oriente" (1974) e atuou em "Erin Brockovich" (2000) – pelo qual foi indicado a melhor ator coadjuvante – e pelo filme da franquia James Bond "Skyfall" (2012).

Ele também continuou a agraciar os palcos, encarnando personagens shakespeareanos densos como Rei Lear, Hamlet e Macbeth.

"Suas atuações em peças de Shakespeare, Tchekhov e outros dramaturgos emblemáticos nos anos 60, 70 e 80 se destacam como algumas das maiores em nossos 200 anos de história", disse o Teatro Old Vic de Londres no Twitter.

Em 2011 Finney revelou que estava lutando contra um câncer no fígado.

"Estamos profundamente entristecidos de saber do falecimento de Albert Finney", disse a Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta) no Twitter.

"... Finney será lembrado afetuosamente por suas atuações poderosas em 'Tudo Começou num Sábado', 'Tom Jones', 'Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas' e muitos outros."

Ele foi casado três vezes, com as atrizes Jane Wenham e Anouk Aimeé entre 1957 e 1961 e 1970 e 1978, respectivamente, e com a agente de viagens Pene Delmage em 2006. Ele deixa Delmage e Simon, filho de seu primeiro casamento.

(Por Stephen Addison)