XANGAI (Reuters) - O índice acionário de Xangai fechou em alta nesta segunda-feira, interrompendo seis sessões de perdas, uma vez que as preocupações com as tensões comerciais se aliviaram depois de um acordo entre os Estados Unidos e o México para evitar uma guerra comercial.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen subiu 1,29%, enquanto o índice de Xangai ganhou 0,86%.

Os EUA e o México fecharam um acordo na sexta-feira, com o México concordando em expandir rapidamente um controverso programa de asilo e usar forças de segurança para conter o fluxo de imigrantes centro-americanos ilegais.

As exportações da China voltaram a crescer de forma inesperada em maio apesar das tarifas mais altas dos Estados Unidos, mas as importações tiveram a maior queda em quase três anos, em mais um sinal de demanda doméstica fraca que pode levar o governo a acelerar medidas de estímulo.[L2N23H05R]

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,20%, a 21.134 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,27%, a 27.578 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,86%, a 2.852 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,31%, a 2.099 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,51%, a 10.566 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,69%, a 3.188 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 permaneceu fechado