HONG KONG (Reuters) - O mercado acionário de Xangai terminou em alta nesta segunda-feira diante de expectativas de mais suporte econômico, mas as negociações permaneceram fracas uma vez que investidores aguardam pistas das negociações comerciais entre Estados Unidos e China na cúpula do G20 neste mês.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen terminou estável, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,2%.

O subíndice do setor financeiro terminou com ganho de 0,4%, o de consumo caiu 1%, o setor imobiliário perdeu 0,3% e as ações de saúde ganharam 0,4%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que "não importa" se o líder chinês, Xi Jinping, participará do encontro do G20, prevendo que um acordo acontecerá em algum momento de qualquer maneira.

"O mercado tem operado de lado. As pessoas aguardam a reunião do G20", disse Patrick Yiu, diretor-exectuvo da CASH Asset Management.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,03%, a 21.124 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,40%, a 27.227 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,20%, a 2.887 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, ficou estável, a 3.654 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,22%, a 2.090 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,06%, a 10.530 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,45%, a 3.207 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,35%, a 6.530 pontos.

(Reportagem de Noah Sin)