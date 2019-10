LONDRES (Reuters) - Os mercados acionários europeus avançavam nesta quinta-feira, com destaque para as ações britânicas, depois que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e autoridades da União Europeia disseram que o acordo do Brexit foi fechado.

Às 7:56 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 subia 0,49%, a 1.550 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhava 0,51%, a 395 pontos, tendo alcançado mais cedo a máxima desde maio de 2018.

O índice de mid-caps do Reino Unido chegou a subir mais de 1,1%, enquanto o francês CAC 40 chegou ao nível mais alto em 12 anos.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que o Reino Unido e a UE fecharam um novo acordo do Brexit, e que ele recomenda à cúpula da UE que endosse o acordo.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,62%, a 7.212 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,57%, a 12.742 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,19%, a 5.707 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,55%, a 22.550 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,63%, a 9.446 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,71%, a 5.035 pontos.