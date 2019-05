HONG KONG (Reuters) - O mercado acionário da China fechou em baixa nesta sexta-feira, registrando a quarta semana consecutiva de perdas, devido principalmente à intensificação das tensões comerciais depois de os Estados Unidos terem colocado a empresa de tecnologia Huawei em uma lista negra.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 2,54%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 2,48%.

O índice de Xangai acumulou perdas de 1,9% na semana, enquanto o CSI300 perdeu 2,2%.

O subíndice do setor financeiro caiu 2,3%, o de consumo teve queda de 2,6%, o imobiliário perdeu 3% e o de saúde recuou 2,5%

O órgão de planejamento estatal da China disse nesta sexta-feira que os atritos comerciais com os EUA tiveram algum impacto sobre a economia chinesa, mas que isso é "controlável" e que medidas serão adotadas quando necessário "para manter as operações econômicas dentro de uma faixa razoável".

Na quinta-feira, Washington colocou a fabricante de equipamentos de telecomunicações Huawei Technologies Co Ltd, uma das maiores e mais bem sucedidas empresas da China, em uma lista negra que pode tornar extremamente difícil para a empresa fazer negócio com companhias dos EUA.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,89%, a 21.250 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,16%, a 27.946 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 2,48%, a 2.882 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 2,54%, a 3.648 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,58%, a 2.055 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,86%, a 10.384 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,77%, a 3.205 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,59%, a 6.365 pontos.

(Reportagem de Noah Sin)