Por Shreyashi Sanyal e Sruthi Shankar

(Reuters) - O principal índice de ações da Alemanha caía mais de 1% nesta segunda-feira, levando os mercados europeus a recuar, depois que as leituras das atividades de negócios de toda a zona do euro sugeriram que o crescimento está estagnado.

Às 8:24 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300 caía 0,69%, a 1.534 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdia 0,77%, a 390 pontos.

Pesquisas mostraram que o crescimento dos setores de serviços e manufatureiro na zona do euro, Alemanha e França parou em setembro, provocando preocupações sobre uma queda em direção à recessão e sugerindo que um maior apoio à economia é necessário.

Na Alemanha, a última pesquisa com o PMI (Índice de Gerentes de Compras) mostrou seu setor manufatureiro afundando ainda mais na recessão.

Os bancos estavam entre os mais atingidos, com o índice bancário da zona do euro recuando 2,6%, incluindo uma queda de mais de 5% para o alemão Commerzbank..

Os investidores também demonstravam preocupação com os sinais mistos das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

No fim de semana, o escritório do Representante de Comércio dos EUA emitiu um breve comunicado descrevendo os dois dias de negociações com a China como "produtivos". Wall Street caiu, no entanto, na sexta-feira, depois que uma delegação chinesa cancelou uma visita planejada a fazendas norte-americanas.

A ação inicial do mercado mostrou os investidores novamente voltando-se para setores defensivos, como serviços públicos e alimentos e bebidas, que estavam entre os poucos ganhadores nos principais subsetores europeus.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,48%, a 7.310 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 1,05%, a 12.337 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,97%, a 5.635 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 1,13%, a 21.874 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 1,00%, a 9.087 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,87%, a 4.972 pontos.