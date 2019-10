Por Medha Singh e Sruthi Shankar

(Reuters) - As bolsas de valores europeias interromperam três duas de ganhos e recuaram nesta segunda-feira, com os investidores avaliando a o progresso nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China e temendo que um acordo de retirada do Brexit ainda esteja distante após sinais de avanço.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,45%, a 1.529 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,49%, a 390 pontos, mas devolveu quase metade das perdas do vistas mais cedo na sessão depois que os setores defensivos e as montadoras subiram.

O crescente otimismo em relação às negociações comerciais EUA-China e ao acordo do Brexit ajudou o índice a obter o melhor ganho percentual diário desde o início de janeiro na sexta-feira, tornando natural a ligeira retração.

No entanto, uma notícia desta segunda-feira de que a China quer mais negociações antes de assinar a "fase um" do acordo com os Estados Unidos aumentou as dúvidas sobre um acordo comercial, com analistas alertando que o nervosismo devido à desaceleração do crescimento global e do processo Brexit ainda estão altos.

"Precisamos de mais informações para determinar se os últimos acontecimentos representam uma mudança estrutural no relacionamento entre os EUA e a China", escreveu Claudio Irigoyen, do Bank of America Merrill Lynch.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,46%, a 7.213 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,20%, a 12.486 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,40%, a 5.643 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,30%, a 22.097 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,29%, a 9.246 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,58%, a 4.975 pontos.