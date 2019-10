Por Susan Mathew

(Reuters) - As bolsas de valores europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, com uma reviravolta surpreendente nas negociações do Brexit que levou as empresas com foco no Reino Unido e o índice da Irlanda a subir cerca de 4%, enquanto as ações alemãs registraram seu melhor dia em nove meses.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 1,96%, a 1.536 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 2,31%, a 392 pontos.

O índice alemão, composto por montadoras expostas à demanda britânica, saltou 2,9%.

As empresas listadas em Londres com exposição à economia doméstica registraram prêmio em relação ao índice de blue-chips pela primeira vez desde maio, em uma reversão de curso.

O índice de mid-caps registrou seu melhor pregão desde maio de 2010, enquanto a bolsa irlandesa, vista como um indicador do sentimento do Brexit, teve sua melhor sessão desde junho de 2016.

"Todas as boas notícias vão impulsionar para cima os mercados com força", disse Marija Veitmane, estrategista sênior da State Street Global Markets. "No entanto, ainda não vimos detalhes concretos sobre o acordo. Esperamos que os mercados tenham queda acentuada caso essas esperanças sejam decepcionadas".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e seu par irlandês disseram inesperadamente que encontraram um caminho para um possível acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, após três anos de incerteza.

As crescentes esperanças de que as negociações comerciais de alto nível entre os Estados Unidos e a China produzam um acordo comercial parcial e um atraso nos aumentos tarifários planejados pelos EUA também aumentaram o sentimento.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, o vice-premiê chinês Liu He e outros altos funcionários concluíram as discussões nesta sexta-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,84%, a 7.247 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 2,86%, a 12.511 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,73%, a 5.665 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,88%, a 22.165 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,86%, a 9.273 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,20%, a 5.003 pontos.