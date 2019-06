Por Simon Evans

LE HAVRE, França (Reuters) - A Inglaterra enviou um sinal de alerta às suas rivais na Copa do Mundo de futebol feminino ao chegar às semifinais do torneio com uma impressionante vitória por 3 x 0 sobre a Noruega nesta quinta-feira.

Ellen White marcou seu quinto gol na competição, o segundo da Inglaterra no jogo, após Jill Scott abrir o placar e antes de Lucy Bronze fazer o terceiro da entrada da área. As inglesas enfrentarão as vencedoras do duelo entre a anfitriã França e os Estados Unidos.

A Inglaterra esteve devastadora pelo lado direito, com Bronze e Nikita Parris, que desperdiçou um pênalti no final da partida. Já a Noruega sofreu fisicamente.

As inglesas também se safaram de alguns problemas defensivos, mas seguem na busca de melhorar o desempenho conquistado na Copa de 2015, quando terminaram na terceira posição.