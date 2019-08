Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) - O Campeonato Inglês cometeu um grande erro ao encerrar a janela de transferências antes das outras ligas europeias, afirmou nesta sexta-feira o técnico do Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

Os principais clubes ingleses não podem mais contratar novos atletas, já que o prazo expirou na quinta-feira, mas os times de Itália, Espanha, Alemanha e França ainda podem fortalecer seus elencos.

No Tottenham, o meia Christian Eriksen e o defensor Toby Alderweireld têm apenas mais um ano de contrato, e Eriksen, em particular, está na mira do Real Madrid.

Caso uma boa oferta pelo jogador chegue antes do fim da janela espanhola, o influente dinamarquês pode sair da equipe, deixando Pochettino com uma lacuna que não poderia ser suprida até janeiro.

Por outro lado, quem certamente não irá a lugar algum é o brasileiro Lucas Moura, que assinou um novo contrato até 2024. Lucas, que chegou ao time em janeiro de 2018, era a mais recente contratação do Tottenham até a recém fechada janela, quando a equipe assinou com Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon e Giovani Lo Celso.

"Estou mais do que contente com meu elenco depois do fechamento da janela na Inglaterra", disse Pochettino, cuja sexta temporada no comando do Tottenham começa no sábado, quando o time recebe o Aston Villa.

"Mas é claro que estamos em desvantagem ante os outros clubes europeus, pois eles têm 20 dias a mais para operar, e é um grande erro que a Premier League permita isso", acrescentou.

Pochettino disse que o tópico é especialmente relevante para os clubes ingleses que disputam a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

"A Premier League não pode dar essa vantagem aos outros europeus", disse o argentino. "É diferente se você não está competindo contra eles no continente. Mas se você está, acho que eles cometeram um grande erro."