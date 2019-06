BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - O Exército israelense disse que suas aeronaves atacaram alvos do Exército da Síria neste domingo após foguetes serem lançados em direção às Colinas de Golã, e a mídia estatal síria afirmou que três soldados foram mortos no segundo episódio do tipo em uma semana.

A televisão síria reportou grandes explosões perto de Damasco antes do amanhecer e disse que defesas aéreas "confrontaram o inimigo".

O Exército de Israel disse que usou artilharia e baterias de defesa aérea sírias em retaliação ao disparo de dois foguetes em direção às Colinas de Golã, ocupadas por Israel, no sábado.

Uma porta-voz militar israelense disse que ainda não está claro quem disparou os foguetes, mas o Exército sírio foi responsabilizado por qualquer ataque a partir de território sírio.

"Não iremos tolerar qualquer disparo contra o nosso território e iremos responder com grande força a qualquer agressão contra nós", disse o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, em nota.

Na segunda-feira, o Exército de Israel disse que atacou uma posição anti-aérea síria que havia disparado contra um de seus aviões de guerra, e a mídia estatal síria informou que um soldado morreu no incidente.

(Por Maayan Lubell em Jerusalém e Ali Abdelaty no Cairo)