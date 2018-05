Por Richard Martin

KIEV (Reuters) - O Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, sediará a final da Liga dos Campeões de 2020, anunciou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, depois de uma reunião do comitê executivo da entidade realizada nesta quinta-feira.

A arena de 76 mil lugares foi o palco da decisão emocionante de 2005, na qual o Liverpool virou um jogo que perdia de 3 x 0 do Milan, empatando em 3 x 3 e vencendo na disputa de pênaltis. O estádio venceu uma disputa com o Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Real Madrid derrotou o Atlético de Madri por 4 x 1 na prorrogação na final de 2014.

Ceferin também anunciou que a Arena Gdansk, na Polônia, sediará a final da Liga Europa de 2020, enquanto a Arena Áustria foi escolhida para a decisão da edição feminina da Liga dos Campeões de 2020.

Com capacidade para 43 mil pessoas, a Arena Gdansk foi escolhida no lugar do Estádio do Dragão, no Porto, que, no entanto, receberá a final da Supercopa da Uefa de 2020, disputada entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

O Real Madrid enfrenta o Liverpool na final da Liga dos Campeões no sábado em Kiev, e o Olympique de Lyon encara o Wolfsburg ainda nesta quinta-feira no confronto feminino da competição na mesma cidade.

O estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madri, sediará a final masculina de 2019, e a Arena Groupama, de Budapeste, a decisão feminina.