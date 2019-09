Por Josh Horwitz

HANGZHOU, China (Reuters) - Um Jack Ma emocionado deixou o Alibaba na terça-feira, portando uma guitarra e usando uma peruca de estrela de rock em um evento para milhares de funcionários da gigante chinesa do comércio eletrônico fundada por ele há 20 anos em um pequeno apartamento compartilhado na cidade de Hangzhou, no leste da China.

Durante uma celebração de quatro horas em um estádio com capacidade para 80 mil pessoas, o presidente-executivo bilionário do Alibaba cumpriu sua promessa de um ano atrás, de entregar o cargo a Daniel Zhang.

Artistas fantasiados, alguns dançando ao som de dubstep e vestidos com roupas tradicionais chinesas, prestaram homenagem à reputação de Ma por se vestir e se apresentar em grandes eventos, entrando em um desfile de carros alegóricos representando divisões do Alibaba, como o site de compras Tmall e o serviço de pagamento Ant Financial.

"Depois dessa noite, começarei uma nova vida. Acredito que o mundo seja bom, há muitas oportunidades e amo muito a emoção, e é por isso que vou me aposentar cedo", disse Ma a convidados e funcionários.

Ma foi flagrado cheio de lágrimas em um momento enquanto a equipe fazia esquetes e cantava músicas, o que levou o tópico "Jack Ma chorou" a figurar entre os assuntos mais comentados na plataforma de mídia social chinesa Weibo.

No final da cerimônia, Ma, a cofundadora Lucy Peng e o presidente do comitê de tecnologia do Alibaba, Wang Juan, vestiram jaquetas de couro e perucas para apresentar músicas pop chinesas. Eles se juntaram ao cofundador Joe Tsai, que usava um vestido branco estilo Marilyn Monroe e uma peruca loira.

Zhang, também vestido com roupas de estrela do rock, fez um solo, tendo dito anteriormente que o Alibaba continuará investindo em áreas como computação em nuvem.

A saída de Ma ocorre após o Alibaba crescer e se tornar a empresa listada mais valiosa da Ásia, com um valor de mercado de 460 bilhões de dólares. A companhia emprega mais de 100 mil pessoas e se expandiu para serviços financeiros, computação em nuvem e inteligência artificial.

A empresa também afirmou nesta terça-feira que adotou seis novos valores fundamentais, entre os quais um foi o compromisso de "respeitar as decisões de equilíbrio entre vida pessoal e profissional de todos os indivíduos", afastando-se dos comentários recentes de Ma, que pediu aos funcionários para trabalharem noites e fins de semana, que provocaram polêmica em toda a China.

Ma também disse aos participantes que esperava ver o Alibaba assumir mais responsabilidade para melhorar a sociedade em meio às mudanças radicais provocadas por tecnologias como big data e 5G.

"Não é fácil ser uma empresa forte, mas é mais difícil ser uma boa companhia", disse ele. "Uma empresa forte é determinada por sua capacidade comercial, enquanto uma boa empresa é responsável e gentil."