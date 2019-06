Por Jack Tarrant

TÓQUIO (Reuters) - Os organizadores dos jogos olímpicos de Tóquio 2020 revelaram neste sábado os uniformes dos 10 mil corredores voluntários que devem se revezar na condução da tocha olímpica e também deram mais detalhes sobre o caminho a ser percorrido.

A tocha olímpica vai viajar por todos os 47 distritos administrativos do Japão - de Hokkaido, ao norte, à ilha de Okinawa – e a grande maioria dos japoneses terá a oportunidade de vê-la, pois 98% da população do país reside a até uma hora de distância do trajeto.

O revezamento de 121 dias vai começar em 16 de março de 2020 no J-Village, de Fukushima, centro de treinamento de futebol que é símbolo da resiliência após o terremoto e o tsunami de 2011, quando quase 16 mil pessoas morreram.

Os organizadores dos jogos olímpicos buscaram destacar a importância de Tóquio 2020 como a "Olimpíada da reconstrução", e isso ficou evidente na escolha da rota da tocha, que passará por Okuma, onde fica parte do complexo nuclear de Fukushima, e pelo Castelo Kumamoto, que sofreu severas avarias num terremoto de 2016.

"Não são só lugares aonde as pessoas podem ir ou em torno de atrações, mas a tocha vai visitar também áreas afetadas pelo Grande Terremoto do Japão e pelo Castelo Kumamoto, que se recupera do terremoto Kumamoto", disse Miho Takeda, membro do comitê de Tóquio 2020 e cinco vezes medalhista olímpico no nado sincronizado.

"O revezamento vai passar por áreas do Japão que estão trabalhando duro para se recuperar de desastres naturais."

A tocha vai também irá visitar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, e passar pelo Monte Fuji, antes de chegar ao Estádio Nacional, em Tóquio, no 24 de julho, durante a cerimônia de abertura da Olimpíada.

O uniforme dos corredores, desenhado pelo estilista Daisuke Obana, foi revelado pelo judoca Tadahiro Nomura, múltiplas vezes medalhista de ouro olímpico.

Os uniformes, que são feitos em parte de garrafas plásticas recicladas, incorporam uma faixa diagonal vermelha similar àquelas usadas no lugar do bastão pelos corredores das Ekiden, famosas corridas de revezamento de longa distância no Japão.

"O uniforme do portador da tocha é amigo do meio ambiente. A Coca-Cola coletou garrafas plásticas em sua companhia e as reciclou para serem usadas no material do uniforme", disse Nomura.