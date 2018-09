Por Josh Smith

PYONGYANG (Reuters) - Com uma formação de drones brilhantes, lasers e shows de ginastas ocupando toda a extensão do estádio, o líder norte-coreano Kim Jong Un relançou os "Jogos de Massa" neste domingo, em um desfile que declarou que as "ondas" de sanções internacionais irão arrebentar e se diluir em meio à força da autoconfiança da Coreia do Norte.

Com o país lançando uma "nova era" de reconciliação e compromisso internacional, a apresentação deste domingo em Pyongyang foi a primeira edição dos Jogos de Massa em cinco anos, uma parte importante de um fim de semana cuidadosamente criado para destacar a campanha diplomática de Kim e seus planos de desenvolvimento econômico.

"Acho que nosso país deve se reunificar em breve e sair para o mundo", disse a participante Kim Kyong Hee, falando à Reuters em uma conversa monitorada pelos funcionários do governo norte-coreano que escoltam a mídia em todos os momentos.

"Acredito que nós cantamos (sobre a) esperança das pessoas, que está exercendo um forte poder na tecnologia científica e no estado nuclear mais uma vez, para que possamos ser o país mais poderoso do mundo".

Os jogos utilizaram tecnologia de ponta, incluindo uma grande formação de drones que soletravam palavras no céu, bem como projetores grandes que eram usados para mostrar cenas da reunião de Kim em abril com o presidente sul-coreano Moon Jae-in.

Milhares de dançarinos, ginastas, artistas marciais e cantores atuaram em cenas abordando temas familiares da propaganda norte-coreana, incluindo as lutas do país para se recuperar da Guerra da Coreia (1950-1953) e da fome nos anos 90.

(Por Josh Smith, Reportagem adicional de Thomas Sun)