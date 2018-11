BRUXELAS (Reuters) - O presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker, pediu neste domingo ao Parlamento do Reino Unido que ratifique o acordo do Brexit selado com a primeira-ministra britânica Theresa May, dizendo que é o único possível.

"Este é o melhor negócio possível. Estou convidando aqueles que têm que ratificar este acordo na Câmara dos Comuns para levar isso em consideração. Este é o melhor negócio para o Reino Unido, o melhor negócio para a Europa, este é o único acordo possível", disse Juncker.

O presidente dos líderes da UE, Donald Tusk, destacou que a UE ratificaria o acordo Brexit a tempo para 29 de março de 2019 e estava determinado a construir "uma parceria tão próxima quanto possível" com a Grã-Bretanha no futuro.

"Nós permaneceremos amigos até o final dos dias. E um dia a mais", disse Tusk.

Em uma coletiva de imprensa realizada neste domingo após rápida cúpula com os líderes da UE para aprovar o acordo Brexit, negociado ao longo de 18 meses, eles se recusaram a especular sobre o que aconteceria se a primeira-ministra britânica Theresa May perdesse a votação parlamentar.

"Aqueles que pensam que, ao rejeitar o acordo, conseguirão algo melhor, ficarão desapontados", disse Juncker.

(Por Gabriela Baczynska e Alastair Macdonald)