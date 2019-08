MUNIQUE, Alemanha (Reuters) - O campeão alemão Bayern de Munique anunciou uma troca de comando nesta sexta-feira, na qual o ex-capitão Oliver Kahn voltará ao clube como membro do conselho no ano que vem e será o diretor-executivo em 2022, enquanto o presidente de longa data Uli Hoeness confirmou sua saída.

Hoeness comunicou sua aposentadoria após quase meio século no clube como jogador, diretor-geral e presidente no mesmo dia em que os bávaros indicaram outro ex-jogador bem-sucedido para o lugar do atual CEO, Karl-Heinz Rummenigge.

Kahn, que foi apelidado de "O Titã" e conquistou oito títulos da liga alemã entre 1994 e 2008 com o time, assinou um contrato de cinco anos depois que o conselho votou unanimemente a favor da mudança na reunião de quinta-feira.

"É uma grande hora me tornar inicialmente um membro do conselho e depois assumir o papel de presidente do Bayern de Munique", disse o ex-goleiro e capitão da Alemanha, hoje com 50 anos, em um comunicado.

"Estou profundamente ligado ao clube, que marcou minha vida consideravelmente".

Quando o contrato de Rummenigge vencer, em 31 de dezembro de 2021, Kahn assumirá como presidente e CEO.

Hoeness, campeão da Copa do Mundo de 1974 que se tornou diretor-geral da equipe em 1979 e seu presidente m 2009, disse que foi uma decisão difícil não concorrer a outro mandato.

"Não foi uma decisão tomada rapidamente", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Minha família e minha esposa me lembraram que ela gostaria de ter mais tempo comigo".

(Por Karolos Grohmann e Hardik Vyas)