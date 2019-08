(Reuters) - Harry Kane marcou duas vezes no fim da partida, e o Tottenham recuperou-se de um revés no começo para vencer o recém-promovido Aston Villa, por 3 x 1, em sua estreia pelo Campeonato Inglês, neste sábado.

O Villa, de volta à elite após três temporadas afastado, surpreendeu os torcedores da casa, aos nove minutos, quando John McGinn marcou, no primeiro ataque dos visitantes.

Parecia que o time de Dean Smith marcaria seu retorno com uma vitória notável, resistindo ferozmente até os 28 minutos do segundo tempo.

O Tottenham teve trabalho em um decepcionante primeiro tempo, mas foi implacável depois do intervalo, com sua contratação recorde Tanguy Ndombélé quebrando a resistência do Villa, ao marcar da entrada da área.

Kane marcou aos 41 minutos, depois de um erro de Jack Grealish, e o capitão da Inglaterra esfregou sal nas feridas do Villa ao fazer o seu segundo, aos 45.

Foi crueldade contra o disciplinado time do Villa, enquanto o Tottenham comemorava sua primeira partida de estreia em casa em oito temporadas com três pontos suados e merecidos.

(Reportagem de Martyn Herman)