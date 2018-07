SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin espera um resultado forte para o terceiro trimestre, impulsionada por altas de preços de celulose e em papéis para embalagens e ausência de paradas para manutenção de equipamentos, período em que iniciará debate para aprovação de seu conselho de administração para investimento em projeto de expansão.

"Podem esperar um terceiro trimestre muito forte, com geração de caixa forte, acelerando ainda mais a desalavancagem", disse o presidente-executivo da Klabin, Cristiano Teixeira, em teleconferência com analistas do setor.

A companhia, maior produtora de papel para embalagem do Brasil e produtora de celulose, planeja obter aprovação até o final do ano para investimento em ampliação de sua capacidade de produção de papel kraftliner que virá integrada com uma nova linha de produção de celulose de 1 milhão de toneladas por ano.

"Essa desalavancagem (da Klabin) de fato chegará em níveis ao final do ano por volta de três vezes e essa relação coloca a Klabin como uma forte candidata para os investimentos em papéis para embalagem", disse Teixeira, ressaltando que em um segundo momento o projeto de expansão envolverá uma nova máquina de papelcartão.

A Klabin encerrou o segundo trimestre relação dívida líquida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) em dólar de 3,4 vezes. Em real, a alavancagem foi de 3,9 vezes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)