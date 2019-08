(Reuters) - O técnico do Liverpool, Juergen Klopp, quer que seus jogadores "continuem gananciosos" em busca do título da Premier League enquanto se preparam para o primeiro grande teste da temporada contra o Arsenal no sábado.

O Manchester City tirou o título do Liverpool por um ponto na última temporada, mas o clube de Merseyside superou a decepção e venceu o Tottenham Hotspur na final da Liga dos Campeões em junho.

No início da nova campanha, o time não tirou o pé do acelerador, vencendo os primeiros dois jogos da liga e a Supercopa da Uefa contra o Chelsea.

"Temos que continuar gananciosos, e estamos, não tenho dúvidas sobre isso", disse Klopp em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Antes do jogo de sábado em Anfield, o técnico do Arsenal, Unai Emery, brincou que preferia não jogar contra o Liverpool nesta temporada, mas, apesar de ter provocado uma risada de Klopp, ele quer que esse tipo de elogio venha depois do jogo.

"Queremos ser o time que ninguém quer jogar contra", acrescentou o alemão. "Você quer que os oponentes pensem que eles são rápidos demais, ágeis demais, gananciosos ou bravos demais."

(Por Hardik Vyas em Bangalore)

((Tradução Redação São Paulo; 55 11 56447727)) REUTERS PS