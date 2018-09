Por Nichola Saminather

TORONTO (Reuters) - Pode ter sido seu primeiro papel no cinema, mas Lady Gaga insistiu que todas as músicas de "Nasce Uma Estrela" fossem tocadas ao vivo, incluindo aquelas do novato músico Bradley Cooper.

"Cantando ao vivo, realmente não há dúvidas", disse Cooper, que co-estrela e dirige o filme, em entrevista coletiva neste domingo no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

"Quando nos conhecemos, Stefani foi muito inflexível sobre isso", disse Cooper, referindo-se a Lady Gaga por seu nome real, Stefani Germanotta.

"Nasce Uma Estrela" conta a história do cantor de música country Jackson Maine (Bradley Cooper), que conhece, se envolve e se apaixona pela aspirante a estrela Ally (Lady Gaga). À medida em que Jackson lida com o vício e com um zumbido nos ouvidos e sua própria estrela diminui, a carreira de Ally decola.

Além de marcar a estreia de Cooper na direção, o filme também é o primeiro a mostrar sua voz, composição e habilidades musicais. O ator de "O Lado Bom da Vida" disse ter frequentado aulas de canto e música por seis meses.

"A preparação foi a coisa mais difícil", disse ele. "Começando a cantar e percebendo que eu realmente não conseguia; começar a aprender violão e piano e perceber que não podia."

Lady Gaga, conhecida por hits como "Poker Face" e "Born This Way", fez sua estreia na televisão em "American Horror Story: Hotel" ganhando um Globo de Ouro em 2016. Mas assumir o papel principal em "Nasce Uma Estrela" foi um salto e tanto.

