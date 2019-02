LOS ANGELES (Reuters) - Indicada ao Oscar, a superstar pop Lady Gaga rompeu com seu noivo, o segundo relacionamento que termina em três anos.

Um representante da artista de 32 anos confirmou na terça-feira as reportagens segundo as quais a intérprete de "Shallow" e Christian Carino, que também é seu agente, encerraram o noivado, mas não deu detalhes.

"Simplesmente não funcionou. Relacionamentos às vezes acabam", disse uma fonte não identificada à revista People. "Não existe nenhuma longa história dramática."

A notícia do rompimento veio dias antes da cerimônia do Oscar, no domingo, na qual Gaga concorre ao prêmio de melhor atriz por seu papel no romance musical "Nasce Uma Estrela".

Durante a transmissão ela interpretará "Shallow", que está no filme e é vista como a favorita para levar a estatueta de melhor canção original.

Em outubro Gaga anunciou que ela e Carino estavam noivos. Eles começaram a namorar em fevereiro de 2017, poucos meses depois de ela terminar um relacionamento de cinco anos com o ator Taylor Kinney, da série "Chicago Fire".

Gaga e Carino pareciam próximos quando foram às premiações do Globo de Ouro e do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos em Los Angeles em janeiro, mas os fãs notaram que ela não usava seu grande anel de noivado quando cantou no Prêmio Grammy no dia 10 de fevereiro.

(Por Jill Serjeant)