Por Robin Pomeroy

VENEZA, Itália (Reuters) - A cantora Lady Gaga, raramente vista sem maquiagem e impressionantes produções, disse nesta sexta-feira que precisou ficar ao natural para seu primeiro papel de protagonista em um filme.

Em "Nasce Uma Estrela", dirigido pelo co-protagonista Bradley Cooper, Gaga vive uma garota comum que realiza o sonho de se tornar uma cantora famosa.

"Ele quis me ver sem nada", disse Gaga em coletiva de imprensa antes da estreia do filme no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

"Eu desci as escadas da minha casa antes de filmarmos o teste para 'Nasce Uma Estrela' e ele tinha um demaquilante na mão e colocou a mão no meu rosto e fez assim", disse, imitando o momento em que Cooper tirou a maquiagem de seu rosto.

"Não tinha maquiagem, só um pouquinho, e ele disse: 'Eu não quero nenhuma maquiagem no seu rosto'. Então essa vulnerabilidade foi algo que ele provocou em mim."

No filme, a personagem de Gaga, Ally, escuta que seu nariz é muito grande e que a impedirá de se tornar uma estrela, algo com que a cantora de 32 anos disse se identificar.

"Quando eu estava começando, sabe, eu não era a garota mais linda da sala", disse, acrescentando que a confiança que tinha em seu próprio talento de compositora a ajudou a seguir em frente.

"Havia muitas mulheres que eram cantoras, mas não escreviam suas próprias músicas. Muitos executivos de gravadoras queriam pegar minhas músicas e dar para outras mulheres cantarem, e eu fiquei agarrando minhas músicas com todos os meus dez dedos dizendo: 'Vocês não vão tirar minhas músicas de mim'."

"Nasce Uma Estrela" estreia fora da competição do Festival Internacional de Cinema de Veneza que ocorre entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro.

(Reportagem adicional de Sarah Mills)