SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (Reuters) - Charles Leclerc tirou o colega de equipe Sebastian Vettel da liderança dos cronômetros nesta sexta-feira, já que foi o mais veloz no primeiro dia de treinos do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Bélgica, que a Ferrari dominou.

O monegasco, que fez uma dobradinha com Vettel ao chegar em segundo lugar na sessão de abertura, encerrou o dia com o tempo de 1min44s123.

Isso o colocou 0s630 à frente do colega, que ditou o ritmo na manhã desta sexta-feira.

Valtteri Bottas, confirmado ao lado de Lewis Hamilton na Mercedes por mais um ano na quinta-feira, foi a maior ameaça à dupla da Ferrari e ficou em terceiro, logo à frente do britânico.

Os dois carros prateados, que entre si venceram 10 das 12 provas já disputadas, melhoraram em relação aos quinto e sexto lugares da manhã, mas ainda estavam quase um segundo atrás da melhor marca de Leclerc.

Hamilton, em particular, não teve um dia dos melhores, já que teve problemas no acelerador e na telemetria na sessão de abertura e foi aos boxes trocar de capacete de tarde depois de se queixar de sujeira e pó no visor.

A Ferrari, que ainda busca sua primeira vitória neste ano, passou dificuldades nos circuitos cheios de curvas nesta temporada, mas seus carros se mostraram mais adaptados a pistas de alta velocidade como a de Spa, o cenário da corrida deste domingo.