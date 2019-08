Por Simon Evans

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - O campeão europeu Liverpool estreou com uma grande vitória na nova temporada do Campeonato Inglês, goleando o recém-promovido Norwich City por 4 x 1, em Anfield, nesta sexta-feira.

O Liverpool, que terminou a última temporada apenas um ponto atrás do campeão Manchester City, abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, quando o capitão do Norwich, Grant Hanley, marcou contra na tentativa de cortar um cruzamento de Divock Origi.

Mo Salah dobrou a vantagem aos 19, com uma característica finalização de perna esquerda com pouco ângulo, após boa jogada de Roberto Firmino, e aos 28 da etapa inicial o jogo foi virtualmente definido, quando Virgil van Dijk completou escanteio cobrado por Salah e marcou 3 x 0.

O Liverpool sofreu um baque aos 39 minutos, quando o goleiro Alisson foi substituído por conta do que aparentou ser uma lesão na panturrilha, levando à estreia do espanhol Adrian pela equipe.

Origi marcou o quarto três minutos depois do intervalo, com uma boa cabeçada após cruzamento da direita de Trent Alexander-Arnold.

Os esforços do Norwich foram compensados aos 19 minutos da etapa final, quando o atacante finlandês Teemu Pikki anotou o gol de honra em uma finalização inteligente, após receber bom passe de Emiliano Buendia.

