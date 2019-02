(Reuters) - O Liverpool retornou à liderança do Campeonato Inglês com uma confiante vitória por 3 x 0 sobre o Bournemouth no Anfield neste sábado.

O resultado coloca o time de Juergen Klopp três pontos à frente do Manchester City, que enfrenta o Chelsea no domingo e voltará à liderança pelo saldo de gols se vencer.

Depois de empates seguidos, a pressão estava sobre o Liverpool para evitar rumores de que os jogadores estavam com os nervos à flor da pele e, após um susto inicial quando Alisson evitou um gol de Ryan Fraser aos 2 minutos de jogo, os comandados de Klopp voltaram a jogar perto de seu melhor desempenho.

Sadio Mane abriu o placar aos 24 minutos de cabeça, aproveitando cruzamento de James Milner. Foi a quarta partida seguida do atacante senegalês marcando um gol.

Dez minutos depois, Georginio Wijnaldum, cuja volta ao meio-campo da equipe após lesão fez uma notável diferença, ampliou encobrindo Artur Boruc.

Aos 3 minutos do segundo tempo, Mohamed Salah, que desperdiçara duas chances no primeiro tempo, aproveitou jogada criada por Roberto Firmino.

A dupla voltou a aparecer aos 31 minutos do segundo tempo, mas dessa vez Salah acertou a trave.

(Reportagem de Simon Evans)