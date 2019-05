Por Simon Evans

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - O Liverpool produziu nesta quinta-feira uma das maiores viradas da história da Liga dos Campeões ao bater o Barcelona por 4 x 0, revertendo uma desvantagem de três gols do jogo de ida e avançando à final com uma vitória por 4 x 3 no agregado.

O time inglês enfrentará agora o vencedor da outra semifinal, a ser disputada na quarta-feira, entre Ajax e Tottenham, com os holandeses liderando por 1 x 0 após vencerem a primeira partida em Londres.

O Liverpool, que não contou com os atacantes Mohamed Salah e Roberto Firmino, ambos machucados, abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, quando um corte de Jordi Alba caiu nos pés de Jordan Henderson, que finalizou. O goleiro Marc-Andre ter Stegen defendeu, mas Divock Origi marcou no rebote.

A grande reviravolta do jogo ocorreu após a entrada do meio-campista Georginio Wijnaldum no Liverpool, no intervalo.

O holandês concluiu um cruzamento rasteiro de Trent Alexander-Arnold e contou com uma falha de Ter Stegen para fazer 2 x 0.

Poucos minutos depois, Wijnaldum subiu para finalizar um levantamento de Xherdan Shaqiri com uma poderosa cabeçada, marcando 3 x 3 no placar agregado.

O Liverpool, então, marcou um extraordinário quarto gol em uma cobrança rápida de escanteio de Alexander-Arnold, em cruzamento rasteiro que pegou a defesa do Barça desprevenida e sobrou para Origi balançar as redes.

