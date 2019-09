Por Toby Davis

LONDRES (Reuters) - O líder Liverpool manteve o início perfeito da temporada da Premier League, com gols de Trent Alexander-Arnold e Roberto Firmino no primeiro tempo, que garantiram uma vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, neste domingo, com cinco pontos de vantagem na liderança.

Foi a sexta vitória consecutiva na liga desde o início da campanha para os campeões europeus do Juergen Klopp e ampliou sua série de recordes para 15 no total.

O Chelsea, que recuperou o ânimo no segundo tempo, descontou com um excelente lance de N'Golo Kante, mas uma segunda derrota da temporada deixou 10 pontos atrás, em 11º.

O Liverpool assumiu a liderança aos 14 minutos, quando Alexander-Arnold colocou a bola no canto superior, após Mohamed Salah dar um chute na entrada da área.

O Chelsea melhorou em seguida, mas o VAR anulou um gol aos 26 minutos, quando Cesar Azpilicueta empatou, mostrando que Mason Mount estava em impedimento.

O Liverpool aproveitou ao máximo o alívio quatro minutos depois, após cruzamento da esquerda de Andy Robertson ser escorado de cabeça por Roberto Firmino.

Kante recuou de maneira espetacular, driblando o meia Fabinho, enfrentar o coração da defesa dos visitantes e chutar no canto alto, mas Mount e substituto Michy Batshuayi perderam as chances de empatar.

(Reportagem de Toby Davis)