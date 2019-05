AMSTERDÃ (Reuters) - Lucas Moura marcou nos acréscimos do segundo tempo, completou seu "hat-trick" e selou uma virada sensacional do Tottenham, que bateu o Ajax por 3 x 2 em Amsterdã nesta quarta-feira e se classificou para a final da Liga dos Campeões por conta dos gols anotados fora de casa.

O Tottenham parecia fadado à eliminação no intervalo, após Matthijs de Ligt marcar de cabeça para o Ajax aos cinco minutos do primeiro tempo e Hakim Ziyech ampliar o placar aos 35, dando aos holandeses controle completo do confronto, depois de terem vencido o jogo de ida por 1 x 0, em Londres, na semana passada.

Entretanto, 24 horas após a milagrosa reação do Liverpool para vencer o Barcelona por 4 x 3 no agregado, foi a vez de o Tottenham produzir seu próprio milagre para chegar pela primeira vez na história à decisão do torneio continental.

O clima de celebração na lotada Johan Cruyff Arena se transformou em tensão total depois de o brasileiro Lucas Moura marcar duas vezes em quatro minutos, logo no início do segundo tempo, e deixar os Spurs a um gol da classificação.

O Ajax parecia ter reagido bem aos gols e controlado a pressão, com Ziyech acertando a trave na sequência, mas no último lance do jogo Lucas Moura superou o goleiro Andre Onana com um chute rasteiro, para destruir os jogadores do Ajax e levar a torcida visitante ao delírio.

(Reportagem de Martyn Herman)