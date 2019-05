MADRI (Reuters) - Luis Suárez, atacante do Barcelona, passará por uma artroscopia no joelho para tratar de uma lesão no menisco medial, comunicou o time nesta quinta-feira.

O Barça não especificou quanto tempo seu camisa nove ficará fora enquanto se recupera do procedimento, mas é provável que ele perca as duas últimas partidas do Campeonato Espanhol contra o Getafe e o Eibar.

Só o tempo dirá se Suárez estará em forma para disputar a final da Copa do Rei contra o Valência no dia 25 de maio.

O uruguaio, que fez 25 gols em 49 partidas em todas as competições nesta temporada, jogou os 90 minutos do confronto em que o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões de maneira espetacular por seu ex-time Liverpool, que superou um déficit de 3 x 0 da partida de ida da semifinal e venceu com um placar agregado de 4 x 3 na terça-feira.

(Por Joseph Cassinelli)