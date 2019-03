Por Heather Somerville

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) - A Lyft está perto de se tornar a primeira empresa de transporte urbano por aplicativo a estrear no mercado de ações, lançando prospecto de seu IPO nesta sexta-feira e dando ao público a primeira visão detalhada sobre suas finanças desde o lançamento das operações da companhia em 2012.

O registro do prospecto faz com que seja quase certo que a Lyft vai realizar o seu IPO antes que a rival maior Uber.

Segundo o documento, a receita da Lyft foi de 2,16 bilhões de dólares em 2018, um aumento de 103 por cento em relação ao ano anterior, e aumentou 528 por cento em relação a 2016. O valor total das corridas, sem deduzir pagamento dos motoristas, alcançou 8,05 bilhões de dólares no ano passado, 76 por cento acima do ano anterior e 323 por cento acima dos números de 2016.

Mas a empresa operou com forte prejuízo, registrando perda de 911 milhões de dólares em 2018, que subiu de 688 milhões em 2017 e 682 milhões em 2016, segundo os documentos.

A Lyft, sediada em São Francisco, está posicionada para se tornar a primeira estréia em Wall Street em um grupo de empresas altamente valorizadas, como a Pinterest e a Slack, que devem lançar IPO este ano.

A Lyft disse no documento que no ano passado registrou 30,7 milhões de passageiros e 1,9 milhão de motoristas nos Estados Unidos e no Canadá, os dois países onde opera.

A companhia espera ser avaliada entre 20 bilhões e 25 bilhões de dólares no IPO ante valor atual de 15 bilhões, disseram fontes à Reuters. A Lyft planeja lançar sua campanha para atração de investidores para a operação em 18 de março.

