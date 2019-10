PARIS (Reuters) - Rudi Garcia, ex-técnico do Olympique de Marselha e da Roma, assumirá o comando do Olympique de Lyon no lugar do brasileiro Sylvinho, que foi demitido na semana passada, anunciou o time nesta segunda-feira.

"O Olympique de Lyon confirma a indicação de Rudi Garcia como técnico a partir de hoje", disse o clube em um comunicado, acrescentando que o treinador de 55 anos assinou contrato até 2021.

Sylvinho foi demitido após uma série de partidas sem vitória no Campeonato Francês depois de ganhar os dois primeiros jogos da temporada.

Em 2011, Garcia foi eleito melhor técnico da liga depois de levar o Lille à conquista do título e ao segundo triunfo na Copa da França.

Depois ele ajudou a Roma a conquistar o vice-campeonato da liga italiana em 2014.

Garcia assumiu o Marselha em 2016, deixando o time no final da temporada passada após conduzi-lo à final da Liga Europa de 2018.

Ele já estreia no sábado, quando o Lyon enfrenta o Dijon, outro dos antigos clubes do treinador.

O Lyon está na 14º colocação da liga, com nove pontos de nove jogos, mas acumula quatro pontos após duas rodadas de partidas na Liga dos Campeões.

(Por Julien Pretot)