KUALA LUMPUR (Reuters) - A Malásia enviou meio milhão de máscaras ao Estado de Sarawak e fechou mais de 400 escolas da região, nesta terça-feira, devido ao alastramento de uma névoa resultante de incêndios florestais, disseram autoridades.

A fumaça está se espalhando dos focos na vizinha Indonésia, disseram autoridades malaias, mas a Indonésia refutou a acusação e disse que também há incêndios florestais em outros países da região.

Cingapura disse que a qualidade do ar pode atingir níveis insalubres nas próximas 24 horas se o vento continuar trazendo a poluição, e alertou todas as pessoas que se sentirem mal a buscarem cuidados médicos.

Incêndios florestais estão ardendo em partes da ilha indonésia de Sumatra e da província de Kalimantan, em Bornéu, há semanas, e forçando o governo a enviar milhares de militares e policiais para conter as chamas.

Os vizinhos da Indonésia se queixam com frequência do nevoeiro causado por seus incêndios florestais -- muitas vezes ateados por agricultores que tentam liberar terras para plantações de palmeiras.

As autoridades fecharam 409 escolas de Sarawak, do lado malaio de Bornéu, nesta terça-feira, informou o Departamento de Educação.

A agência nacional de gerenciamento de desastres da Malásia (Nadma) disse ter enviado 500 mil máscaras ao Estado depois que o índice de poluição atmosférica atingiu níveis insalubres nesta terça-feira.

Há anos o sudeste asiático sofre com ondas anuais de fumaça provocadas pelas práticas de cortes e queimadas dos agricultores indonésios, provocando temores a respeito da saúde e do impacto no turismo.

(Por Rozanna Latiff, em Kuala Lumpur, e John Geddie, em Cingapura; Reportagem adicional de Gayatri Suroyo, Bernadette Christina Munthe e Tabita Diela, em Jacarta)