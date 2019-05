Por Peter Hall

(Reuters) - As esperanças do Manchester United de terminar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês chegaram ao fim neste domingo, depois que o time empatou por 1 x 1 com o lanterna Huddersfield Town no estádio John Smith.

Com a vitória do Chelsea por 3 x 0 sobre o Watford também neste domingo, que levou o time de Londres ao terceiro lugar, o United ficou cinco pontos atrás dos rivais e a quatro do quarto colocado Tottenham Hotspur, com apenas uma rodada restando para o final da Premier League.

Em busca da primeira vitória em cinco jogos em todas as competições, o United começou forte e abriu o marcador logo aos oito minutos com Scott McTominay.

O Huddersfield, que havia marcado apenas nove gols na liga até o jogo deste domingo, cresceu no decorrer do jogo e chegou ao empate com Isaac Mbenza, aos 15 minutos da segunda etapa.

O United ainda acertou o travessão com Pogba quando criou uma pressão nos minutos finais em busca da vitória, mas o Huddersfield conseguiu se segurar para conquistar apenas seu quinto ponto na Premier League dos últimos 72 disputados.

Já o United ganhou apenas dois dos últimos 11 jogos em todas as competições.