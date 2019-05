(Reuters) - Diego Maradona criticou o novo documentário sobre sua vida e recomendou às pessoas que não o vejam quando estrear no mês que vem.

Os cartazes do filme de duas horas sobre o polêmico ex-atacante argentino dizem: "Diego Maradona - Rebelde, Herói, Vigarista e Deus", e o campeão mundial ficou incomodado com o uso da palavra "vigarista".

"Joguei futebol e ganhei meu dinheiro correndo atrás da bola. Não extorqui ninguém", disse Maradona em uma entrevista à rede Univisión, na terça-feira.

"Se eles querem atrair o público assim, estão equivocados... O título não me agrada, e se o título não me agrada, o filme não me agradará. Não vão vê-lo", acrescentou.

O diretor Asif Kapadia, que realizou os documentários premiados "Amy" e "Senna", já havia dito que Maradona não havia visto o filme e reconheceu que estava interessado na reação do astro quando o visse.

"Estamos lidando com arquivos muito antigos, haverá muitas imagens que ele mesmo não viu de si mesmo, de sua família, de seus filhos", disse Kapadia à Reuters em uma entrevista.

"Então acho que será muito comovente para ele".

Maradona, que atualmente é técnico do Dorados, do México, perdeu a pré-estreia da produção no Festival Internacional de Cinema de Cannes no domingo.

As críticas iniciais foram mistas. Alguns disseram que o filme se baseia em uma coleção de vídeos pessoais de Maradona e que traz cenas coloridas, mas que carece de impacto.

"Não importa a quantidade de noticiários que nos mostrem ou o quão fascinantes sejam, toda essa realidade fragmentada não consegue ajudar a revelar o que há dentro do homem em seu centro", disse a revista Variety.

O documentário estreará nos cinemas em 14 de junho.

(Por Andrew Downie; reportagem adicional de Hanna Rantala)