LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, está próxima de estabelecer um cronograma para sua renúncia, segundo reportagem do jornal The Sun nesta quarta-feira.

"Eu entendo que Theresa May está agora prestes a estabelecer um cronograma para sua saída do Nº10, com ou sem a ocorrência do Brexit", disse Tom Newton Dunn no Twitter, referindo-se ao escritório-residência da premiê na Downing Street, em Londres.

"Amigos de Graham Brady dizem que ele teve 'uma conversa muito produtiva' com ela no Nº10 ontem e agora está aguardando sólidas considerações dela -- que podem, ou não, vir a tempo para o encontro do Comitê 1922 às 17h de hoje".

(Reportagem de Guy Faulconbridge)