(Reuters) - O Borussia Dortmund contratou Axel Witsel, integrante da seleção belga, do clube chinês Tianjin Quanjian, informou o time alemão nesta segunda-feira.

Witsel, meio-campista central defensivo de 29 anos que impressionou na Bélgica durante a Copa do Mundo da Rússia, assinará um contrato de quatro anos com o Dortmund.

"Estamos muito contentes de ele ter escolhido o Borussia Dortmund", disse o diretor de esportes do clube, Michael Zorc, em um comunicado, acrescentando que o Dortmund pagará a cláusula de liberação presente no contrato do Tianjin, mas sem revelar qualquer detalhe financeiro.

"Axel é um jogador com muita experiência internacional que tem todas as habilidades para moldar o meio-campo central do BVB: compreensão tática, força nas divididas, velocidade e criatividade", acrescentou Zorc.

Witsel iniciou a carreira no Standard de Liège e jogou no português Benfica e no russo Zenit São Petersburgo antes de ir para o Tianjin em janeiro do ano passado.

"Estou totalmente feliz e também orgulhoso de poder jogar para o BVB logo. Depois de nossa primeira conversa não tive que pensar duas vezes, porque para mim o Borussia Dortmund é um dos melhores clubes do continente", disse Witsel.

(Por Simon Jennings)